З лютого пасажирам доведеться більше платити за проїзд через його подорожчання у Дніпропетровській області.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стосуватиметься популярних міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулося автобусних рейсів між Кам’янським та Дніпром, де перевізники повідомили про підвищення вартості квитків.

Вони пояснили таку ситуацію зростанням витрат на обслуговування транспорту. За інформацією місцевих спільнот, у лютому ціна за поїздку виросте.

Якщо раніше пасажири платили 60 гривень, то після 12 лютого вартість становитиме 70 гривень, а на окремих напрямках вона може досягати 80 гривень.

Зокрема, перевізник "Інтерспецмаркет", який обслуговує маршрути №100 від залізничного вокзалу Камʼянського та №215 з автовокзалу «Центральний» Дніпра, підняв тариф до 70 гривень.

Перевізники також надали розклад автобусів на даному маршруті. Відправлення в Камʼянському від залізничного вокзалу здійснюється о 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00.

Відправлення в Дніпрі від автовокзалу «Центральний» відбувається о 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:10, 15:50, 16:25, 16:55, 17:25, 18:00, 18:40, 19:30.

Водночас, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стосуватиметься і маршруту з Кам’янського, зупинка ДМК, до Дніпра, зупинка Новий центр. Тут вартість зросте з 60 гривень до 80 гривень, а новий тариф почне діяти з 16 лютого.

Перевізник пояснює рішення збільшенням витрат на пальне, запчастини та нестачею водіїв.

Джерело

Останні новини України:

