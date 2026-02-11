С февраля пассажирам придется больше платить за проезд из-за его подорожания в Днепропетровской области.

Подорожание проезда в Днепропетровской области будет относиться к популярным междугородным маршрутам, сообщает Politeka.

подорожание проезда в Днепропетровской области затронуло автобусные рейсы между Каменским и Днепром, где перевозчики сообщили о повышении стоимости билетов.

Они объяснили такую ​​ситуацию ростом затрат на обслуживание транспорта. По информации местных сообществ, в феврале цена за поездку вырастет.

Если раньше пассажиры платили 60 гривен, то после 12 февраля стоимость будет составлять 70 гривен, а в отдельных направлениях она может достигать 80 гривен.

В частности, перевозчик "Интерспецмаркет", обслуживающий маршруты №100 от железнодорожного вокзала Каменского и №215 с автовокзала "Центральный" Днепра, поднял тариф до 70 гривен.

Перевозчики также предоставили расписание автобусов по данному маршруту. Отправление в Каменском от железнодорожного вокзала осуществляется в 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 1 16:00, 16:40, 17:20, 18:00.

Отправление в Днепре от автовокзала «Центральный» происходит в 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:5, 16:55, 17:25, 18:00, 18:40, 19:30.

В то же время подорожание проезда в Днепропетровской области будет касаться и маршрута из Каменского, остановка ГТК, в Днепр, остановка Новый центр. Здесь стоимость вырастет с 60 до 80 гривен, а новый тариф начнет действовать с 16 февраля.

Перевозчик объясняет решение увеличением расходов на горючее, запчасти и нехваткой водителей.

