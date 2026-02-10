Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть додатково діяти 11 лютого.

Графіки відключення світла у Сумах на 11 лютого триватимуть за адресами, де електрики будуть проводити профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти 11 лютого. З 8 до 16:30 години не буде світла в будинках, що знаходяться на вулицях:

Ярошівська — № 98

Низівська — № 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76

Оболонська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

пров. Оборонний — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Огарьова — № 13/2, 21

Олега Балацького — № 32/1

Олександра Аніщенка — № 3/1, 11, 11/1, 11А, 12, 13

Олександра Коваленка — № 75, 75/1, 81, 83, 85

Олександра Лазаревського — № 1–9, 11–15, 15А, 16–25, 26/1, 27–45

Олександра Олеся — № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 10

Олександри Деревської — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Олекси Білоуса — № 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6

З 8 до 16 години також триватимуть додаткові обмеження. Вони стосуються будинків за адресами:

Максима Сущенка — № 19Б, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26

Кармелюка — № 39/2, 40, 41, 42, 43, 44

Богдана Хмельницького — № 20, 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29

Миколи Сумцова — № 18, 18А, 20, 22, 22/1

Богуна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Бориса Антоненка-Давидовича — № 1, 2, 2/1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Борова — № 1–56, 56/1, 58, 60, 62

Книшівський — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12, 14

Над’ярна — № 46/3, 46/4

Низівська — № 24

Нижньосироватська — № 65

Ковалевський — № 18

Козацький — № 3, 8, 12, 13Z, 18, 21, 21/23, 21А, 24, 25

Ботанічна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

