Новий графік руху поїздів у Сумській області стосується низки рейсів, які з 21 та 22 січня відновили курсування за зміненими маршрутами, повідомляє Politeka.
За інформацією перевізника в офіційному Телеграм-каналі, впровадження нового графіка руху поїздів у Сумській області пов’язане з оптимізацією курсування та необхідністю забезпечити стабільне сполучення між населеними пунктами регіону.
Зміни охоплюють як регіональні, так і приміські пасажирські склади, які курсують через станцію Кролевець.
З 21 січня в оновленому форматі почали курсувати одразу кілька складів. Зокрема регіональний №896 Фастів-1 - Конотоп-Пас. відновив курсування за повним маршрутом Фастів-1 Шостка.
Також приміський №6543/6544 Неплюєве - Алтинівка знову їздить за напрямком Неплюєве - Конотоп-Пас., а рейс №6546 Алтинівка - Неплюєве здійснює перевезення за маршрутом Конотоп-Пас. - Неплюєве.
У цей же день відновили курсування №6545 Неплюєве - Алтинівка за напрямком Неплюєве - Конотоп-Пас., а також №6548 Алтинівка - Неплюєве, який їздить між Конотоп-Пас. та Неплюєвим.
"Укрзалізниця" наголошує, що ці рішення дозволяють відновити звичні транспортні зв’язки для мешканців громад, які користуються приміським сполученням на щоденній основі.
Подальші зміни вступили в дію з 22 січня. Новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає, що регіональний електропоїзд №895 Конотоп-Пас. - Фастів-1 знову на ходу за маршрутом Шостка - Фастів-.
Окрім цього, приміський №6541 Неплюєве - Алтинівка знову їздить між Неплюєвим та Конотоп-Пас., а рейс №6542 Алтинівка - Неплюєве здійснює перевезення пасажирів у зворотному напрямку від Конотоп-Пас. до Неплюєвого.
