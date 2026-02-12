Поступово нова система оплати за проїзд у Тернопільській області охопить і маршрути до сіл Чортківської громади.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запрацювала з початку 2026 року в громадському транспорті Чорткова, передає Politeka.

Про впровадження повідомили на офіційному ресурсі міської ради.

Ініціативу реалізувала київська компанія «Easy Soft». Усі міські автобуси обладнали сучасними валідаторами, які підтримують оплату банківськими картками та пільговими «Картками чортків’янина».

Технологія забезпечує точний облік пасажиропотоку та фінансових надходжень перевізників. Безконтактний розрахунок пришвидшує посадку, зменшує використання готівки та відповідає стандартам безпеки електронних транзакцій.

Представники розробника наголосили, що раніше видані «Картки чортків’янина» залишаються чинними та повністю сумісні з новим обладнанням. Оформлення нової картки потрібне лише у разі першого отримання або заміни через втрату чи пошкодження.

Поступово Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області охопить і маршрути до сіл Чортківської громади. Наразі на цих напрямках діє готівковий розрахунок, однак після встановлення валідаторів планують повний перехід на електронні платежі.

Окрім цього, контролери отримають спеціальні пристрої для перевірки квитків безпосередньо у салонах. За безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 135 Кодексу України, штраф становить 260 гривень.

У міській раді зазначають, що нововведення підвищить прозорість розрахунків, допоможе краще аналізувати завантаженість маршрутів і сприятиме ефективнішій організації перевезень у громаді.

