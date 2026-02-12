Постепенно новая система оплаты за проезд в Тернопольской области охватит и маршруты по селам Чертковской общины.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала работу с начала 2026 года в общественном транспорте Чорткова, передает Politeka.

О введении сообщили на официальном ресурсе городского совета.

Инициативу реализовала киевская компания Easy Soft. Все городские автобусы оборудовали современными валидаторами, которые поддерживают оплату банковскими картами и льготными «Картами чортковянина».

Технология обеспечивает четкий учет пассажиропотока и денежных поступлений перевозчиков. Бесконтактный расчет ускоряет посадку, уменьшает наличные и соответствует стандартам безопасности электронных транзакций.

Представители разработчика подчеркнули, что ранее изданные «Карты чортковянина» остаются в силе и полностью совместимы с новым оборудованием. Оформление новой карты требуется только при первом получении или замене из-за потери или повреждения.

Постепенно Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области охватит и маршруты по селам Чортковской общины. В настоящее время на этих направлениях действует наличный расчет, однако после установки валидаторов планируется полный переход на электронные платежи.

Кроме того, контролеры получат специальные устройства для проверки билетов непосредственно в салонах. За безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность согласно статье 135 Кодекса Украины, штраф составляет 260 гривен.

В городском совете отмечают, что нововведение повысит прозрачность расчетов, поможет лучше анализировать загруженность маршрутов и будет способствовать более эффективной организации перевозок в общине.

