Є кілька категорій, які можуть скористатися новою системою оплати проїзду в Тернопільській області.

Нова система оплати проїзду в Тернопільській області запроваджена для пільговиків громади, повідомляє Politeka.

У Тернопільській області стартувала нова система оплати проїзду в рамках «Картки чортків’янина». Відтепер пільгові категорії громадян можуть користуватися 12 безкоштовними поїздками щомісяця не лише в межах міста, а й на маршрутах із сіл до Чорткова та у зворотному напрямку.

Безкоштовні поїздки доступні на таких маршрутах:

№7 «Чортків АС – Росохач» (КП «Чортків міськтранс»);

№5 «Чортків – Біла – Бичківці» (ФОП Лехман М.І.);

№12 «Центр – Переходи» (КП «Чортків міськтранс»);

№16 «СЕ Борднетце – Центр – Пастуше» (КП «Чортків міськтранс»).

Старі «Картки чортків’янина» залишаються дійсними, їх заміна не обов’язкова. Картки нового зразка видаються лише при першому оформленні або у випадку втрати чи несправності.

Щоб отримати пільгову карту, потрібно звернутися до ЦНАП Чортківської міської ради за адресою вул. Тараса Шевченка, 21, надати паспорт, ІПН, документ, що підтверджує пільгу, та контактний номер телефону. Процес займає до 10 хвилин і є безкоштовним.

Невикористані поїздки анулюються до 1 числа наступного місяця. Серед категорій, які можуть скористатися новою системою оплати проїзду в Тернопільській області: пенсіонери, учасники бойових дій, сім’ї загиблих захисників, внутрішньо переміщені особи, громадяни з інвалідністю через війну, потерпілі та ліквідатори ЧАЕС, а також почесні громадяни міста.

Ініціатива спрямована на зручність та доступність громадського транспорту для всіх пільгових категорій, забезпечуючи безперервний доступ до послуг навіть для жителів віддалених сіл.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Києві: українців попереджають про труднощі у 2026 році, який товар під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто може втратити виплати та чому.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які розцінки тепер актуальні.