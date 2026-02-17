Новий графік руху поїзів у Харківській області пов’язаний зі зміною періодичності курсування регіонального транспорту.

Новий графік руху поїзів у Харківській області запроваджено для приміських рейсів до Ізюма, повідомляє Politeka.

Потяги тимчасово не курсуватимуть по вівторках.

Про зміни повідомив начальник станції Ізюм Андрій Гадяцький у коментарі для медіа «Обрії Ізюмщини», передає «Думка».

Йдеться про регіональні рейси №811 сполученням Харків-Пас. – Ізюм та №812 Ізюм – Харків-Пас. Відтепер вони курсуватимуть щоденно, окрім вівторка. Раніше перевезення здійснювалися без перерв протягом тижня.

Коригування також стосується технічних складів №7658 Ізюм – Балаклія та №7667 Балаклія – Ізюм. Вони працюватимуть за аналогічним принципом — без рейсів у другий день тижня.

За словами керівника станції, новий графік руху поїзів у Харківській області пов’язаний зі зміною періодичності курсування регіонального транспорту.

Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти розклад та враховувати оновлення під час планування поїздок.

Крім того, у Харкові також повідомляли про обмеження руху.

У департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради пояснили, що обмеження запровадили через проведення робіт на інженерних мережах. На час їх виконання рух цією ділянкою повністю закрито.

Водіям радять завчасно коригувати маршрут та зважати на тимчасові зміни. Об’їхати перекриту територію можна через вулиці Юри Зойфера, Бориса Чичибабіна, проспекти Науки та Незалежності, а також інші прилеглі дороги.

У міських службах уточнили, що обмеження у Харкові триватиме до завершення ремонтних заходів. Після виконання робіт транспорт знову курсуватиме у звичайному режимі.

