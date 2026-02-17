Новый график движения поездов в Харьковской области связан с изменением периодичности курсирования регионального транспорта.

Новый график движения поездов в Харьковской области введен для пригородных рейсов в Изюм, сообщает Politeka.

Поезда временно не будут курсировать по вторникам.

Об изменениях сообщил начальник станции Изюм Андрей Гадяцкий в комментарии для медиа «Горизонты Изюмщины», передает «Мысль».

Речь идет о региональных рейсах №811 сообщением Харьков-Пасс. – Изюм и №812 Изюм – Харьков-Пасс. Теперь они будут курсировать ежедневно, кроме вторника. Раньше перевозки осуществлялись без перерывов в течение недели.

Корректировка также касается технических составов №7658 Изюм – Балаклея и №7667 Балаклея – Изюм. Они будут работать по аналогичному принципу без рейсов во второй день недели.

По словам руководителя станции, новый график движения поездов в Харьковской области связан с изменением периодичности курсирования регионального транспорта.

Пассажиров призывают заранее проверять расписание и учитывать обновление при планировании поездок.

Кроме того, в Харькове также сообщалось об ограничении движения.

В департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета объяснили, что ограничения ввели из-за работ на инженерных сетях. На время их выполнения движение по этому участку полностью закрыто.

Водителям советуют заблаговременно корректировать маршрут и учитывать временные изменения. Объехать перекрытую территорию можно через улицы Юры Зойфера, Бориса Чичибабина, проспекты Науки и Независимости, а также другие близлежащие дороги.

В городских службах уточнили, что ограничения в Харькове будут продолжаться до завершения ремонтных мероприятий. После выполнения работ транспорт снова будет курсировать в обычном режиме.

