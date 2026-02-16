Прогноз погоди в Харкові з 17 по 25 лютого показує, що містян очікують переважно холодні дні з частими опадами та змінною хмарністю.

Прогноз погоди в Харкові з 17 по 25 лютого свідчить про змінну зимову погоду з поєднанням морозів, хмарності та опадів, повідомляє Politeka.

17 лютого очікується мінлива хмарність, температура вночі до -7°C, вдень -5°C. Опадів не передбачається, проте відчутні морози зберігатимуться протягом доби. Народні прикмети вказують, що вигнуті ялинкові гілки віщують заметіль, а прямі — сприятливу погоду.

18 лютого небо залишатиметься похмурим, вдень і ввечері прогнозують дрібний сніг. Температура коливатиметься від -8°C до +1°C. За народними спостереженнями, тепла погода цього дня передбачає м’яку весну та сухе літо.

19 лютого у першій половині дня пройде дощ, який зміниться снігом до вечора. Температурний діапазон становитиме від +3°C до -4°C. Морози цього дня обіцяють спекотне та сухе літо, а поведінка криниць і північного вітру слугувала давнім індикатором холодів.

20 лютого протягом дня хмарно, без опадів. Температура вдень підніметься до +5°C. Традиційно в цей час спостерігали за сонцем та хмарами, щоб передбачити погодні умови на наступні місяці.

21 лютого очікується сильний дощ вночі, який вранці зміниться снігом, вдень опади припиняться. Температура коливатиметься від -4°C до -2°C. За народними прикметами, холодна кінець лютого обіцяє теплий березень.

22 лютого буде похмуро цілий день, без опадів. Нічні морози зменшують ризик сильних перепадів температур для рослин.

23 лютого утримається хмарність, температура від -6°C до 0°C, опадів не очікується. Народні спостереження пов’язували іній із дощами влітку.

24 лютого прогнозується хмарна погода з дрібним снігом, який поступово перейде в дощ, ввечері знову сніг. Температура вдень близько +1°C. Древні прикмети віщували успіх у справах за такої погоди.

25 лютого весь день буде хмарним, дрібний сніг протримається до вечора. Температура коливатиметься від 0°C до +1°C. Народні традиції пов’язували цей день з підготовкою насіння для посіву та очікуванням гарного врожаю.

