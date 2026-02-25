З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області на 12,1%, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

За словами очільника міністерства, підвищення торкнеться всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд. Новий коефіцієнт індексації на 4% перевищує річний індекс інфляції, що гарантує додаткову підтримку для громадян похилого віку.

Міністр підкреслив, що основою для підвищення стало фінансове забезпечення фонду. Уперше за багато років Пенсійний фонд розпочинає рік із збалансованим та бездефіцитним бюджетом у понад 1,2 трильйона гривень, що забезпечує стабільні виплати для більш ніж 10 мільйонів українців.

Середній розмір пенсії у 2026 році становить близько 6 500 гривень, однак понад 4,3 мільйона осіб отримують менші суми. Індексація стає частиною комплексних змін у пенсійній системі, які спрямовані на підвищення фінансової захищеності громадян.

Міністерство вже завершило розробку нової моделі виплат і готує законопроект для довгострокової стабільності пенсій. Влада наголошує на необхідності системної підтримки, щоб кожен пенсіонер отримував достатній рівень забезпечення.

Завдяки цій ініціативі, індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області дозволить тисячам літніх громадян отримати додаткову фінансову підтримку та полегшить планування сімейного бюджету на весну.

Завдяки цьому пенсіонери зможуть розраховувати на більш стабільні та передбачувані виплати.

