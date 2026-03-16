Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує кілька цікавих можливостей для людей старшого віку, які хочуть підзаробити або залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає різні варіанти зайнятості, від легких фізичних робіт на свіжому повітрі до торгівлі та виробництва, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували оголошення про роботу для пенсіонерів у Запоріжжі на платформі work.ua та взяли найкращі пропозиції. Про найбільш високооплачувану посаду - розповіли вкінці.

Для тих, хто цінує активний спосіб життя та стабільний дохід, такі вакансії можуть стати оптимальним варіантом.

Наприклад, у селі Матвіївка потрібен робочий з благоустрою, який займатиметься санітарним утриманням територій, прибиранням сміття, доглядом за газонами та клумбами на території сільської ради.

Для цього виду роботи потрібна фізична витривалість, але графік дозволяє поєднувати обов’язки з іншими справами.

Не менш актуальна пропозиція – продавець продовольчих товарів у Кічкас. Дана робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає обслуговування клієнтів, прийом товарів, контроль термінів придатності та працю на касі.

Магазин працює цілодобово у змінному графіку, а заробітна плата варіюється від 18 000 до 36 000 грн.

Найбільш цікава та високооплачувана пропозиція – кравець в експериментальний цех ТОВ «МІК». Компанія розширює свій швейний цех та шукає працівників для відшиву зразків спецодягу, військової форми, білизни та чоловічих костюмів.

Заробітна плата на цій позиції складає 35 000–40 000 грн. Для працевлаштування потрібно звертатися до відділу персоналу за адресою вул. Північне шосе, 69 а, зупинка транспорту «НДІОГАЗ».

Ця вакансія поєднує стабільність великої компанії та можливість достойного заробітку, що робить її найпривабливішою серед усіх доступних на сьогодні.

