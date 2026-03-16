Письменник і військовослужбовець Сергій Пантюк заявив, що з моменту здобуття незалежності війна з рф була неминучою, але тепер Україна точно не перетвориться на другу Білорусь, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«Я про війну говорив ще, мабуть, на початку 90-их. Я казав про те, що, ну, не може такого бути, це проти законів природи, не буває так, що незалежність просто падає, тому неодмінно росіяни захочуть повернути нас у свою ніби тюрму народів, ця війна буде. Ну, звичайно, завжди на мене дивились трошки як на божевільного, коли я про це говорив, казали: «Ні-ні-ні, це наші найкращі друзі», – розповідає Сергій Пантюк.

На його думку, мине якийсь час і дослідники та історики оцінять путіна як ідіота, тому що без повномасштабної війни і просто з повзучою антиукраїнською риторикою Україна би вже була такою ж, як Білорусь.

Так, констатує гість програми, були і є проукраїнські еліти, які проти цього боролись і борються, але їх не так багато, і росіяни би знайшли, як їх позбутись, наприклад, влаштували би автокатастрофу, падіння з якогось урвища тощо, а поміркованих вони би просто залякали.

«А вони зробили навпаки, і це консолідувало насправді більшу частину суспільства. Це дуже приємно. Є фраза, що перед розстрілом всі демократи об'єднуються. От це якраз тут подіяло для суспільства. Тобто більша частина суспільства об'єдналася саме на платформі такого жорсткого націоналізму. І це дуже прекрасно», – підсумовує Сергій Пантюк.

