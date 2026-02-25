Відбулося подорожчання проїзду у Вінницькій області, квитки на автобуси маршруту «Вінниця-Козятин» піднялися до 120 гривень, повідомляє Politeka.

Це рішення викликало активне обговорення серед пасажирів та місцевих жителів.

Перші повідомлення про підвищення з’явилися у соціальних мережах, де користувачі публікували фото оголошень про нові тарифи.

Причиною перегляду цін перевізники називають збільшення витрат на пальне, обслуговування автобусів і технічне забезпечення. Раніше тариф залишався незмінним тривалий час, що не відображало фактичні витрати на перевезення.

Маршрут «Вінниця-Козятин» охоплює 85 кілометрів, і нова ціна тепер краще відповідає економічним реаліям. Підвищення здійснюється поступово, щоб мінімізувати фінансове навантаження на пасажирів.

Адміністрації транспортних компаній зазначають, що ціна поїздки визначається залежно від відстані та собівартості перевезень, а також прагнуть зберегти баланс між доступністю послуг та економічною доцільністю.

До цього часу квитки на рейс «Вінниця-Козятин» були нижчими за ринкові, що ускладнювало стабільну роботу перевізників. Новий тариф дозволяє уніфікувати розцінки на інших маршрутах Вінницької області та забезпечити надійне функціонування компаній.

Місцевим жителям доведеться адаптуватися до нових умов. Подорожчання проїзду у Вінницькій області відображає економічні зміни, які вплинули на собівартість перевезень та фінансову стабільність транспортних компаній.

Нові тарифи наближають вартість квитків до реальної ринкової ціни, водночас дозволяючи перевізникам планувати роботу на довгострокову перспективу та уникати збитків.

