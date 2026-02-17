Обмеження руху транспорту в Хмельницькому допоможуть комунальникам виконати роботи швидко і безпечно.

З 16 по 20 лютого обмеження руху транспорту в Хмельницькому ускладнить пересування на вулиці Кам’янецькій, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Хмельницька міська рада.

Причина — планові роботи з видалення аварійних зелених насаджень, що становлять загрозу для проїзду та безпеки пішоходів.

Ускладнення руху діятиме щодня з 8:00 до 17:00 на ділянці від вулиці Симона Петлюри до вулиці Максима Кривоноса. У цей час комунальники проводитимуть зрізання аварійних дерев та прибирання залишків.

Водіїв закликають завчасно планувати маршрути, уважно дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та рухатися з обережністю в зоні проведення робіт.

Місцева рада також просить пішоходів уникати території проведення робіт та користуватися об’їзними тротуарами для власної безпеки.

Крім того, в Хмельницькому ввели нову систему оплати за проїзд.

Готівковий розрахунок у міських автобусах та маршрутках поступово відходить у минуле. У міській раді повідомили, що незабаром купюрами оплатити проїзд стане неможливо.

Заступник міського голови Микола Ваврищук пояснив, що великогабаритний транспорт майже повністю оснащений системами безготівкової оплати.

«Сьогодні великі автобуси забезпечені на 99%, практично на 100%. Можливо, залишилися поодинокі технічні нюанси, але фактично всі транспортні засоби мають таку можливість», — зазначив посадовець.

Пасажири вже можуть користуватися електронними квитками, банківськими картками або смартфонами для оплати. У найближчому майбутньому подібна система буде впроваджена і в малих маршрутках.

