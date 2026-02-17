Графіки відключення світла в Одеській області 18 лютого дозволяють завчасно спланувати свої справи та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електрикою.

В Одеській області оприлюднено графіки відключення електроенергії на 18 лютого у зв’язку з плановими ремонтними та профілактичними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці «Одеські електромережі» підготували детальний розклад вимкнень, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Графіки відключення світла в Одеській області на 18 лютого дозволяють жителям завчасно спланувати свої справи та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв зі світлом.

«Одеські електромережі» будуть проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади. У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години у населених пунктах:

Малодолинське вулиці:

Космонавтів — 1–4, 3А, 10, 10А, 11, 11/2, 12–42А, 43–49В, 50, 52–55/1, 58, 60, 6, 7–9

Миру — 1, 1/6, 1/12, 7, 7/2, 7/А, 8, 9, 9А, 11-А, 11Б, 12, 12/2, 12А, 13, 13/1, 13А–13Г, 13Д, 14–17Б, 19, 19А, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 33Б, 35, 37, 39, 39/2, 3А, 3Б, 41, 41А, 43, 45, 47, 51, 51/2

Паромна — 2, 4/2, 4/3

Савінова — 3/Б, 23, 23/М, 32, 32/А, 34, 34/А, 36/А, 38, б/н/ТП2823

Савінова Едуарда — 21, 23, 25, 29

пров. Бітнера Сергія — 25

пров. Весняний — 1

Чорноморськ вулиця:

Данченка — 1/52/н

Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада попередила, що у зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в наступних населених пунктах з 13 до 17 години:

Федорівка вулиці: Томачівська — всі будинки, Шкільна — всі будинки

Томачівська — всі будинки, Шкільна — всі будинки Качурівка вулиці: Центральна, Новоселів, Зелена — всі будинки

Центральна, Новоселів, Зелена — всі будинки Ставки вулиці: — Лісна, Хмельницька — всі будинки

Лісна, Хмельницька — всі будинки Вишневе вулиці: — Центральна, Перемоги — всі будинки

Центральна, Перемоги — всі будинки Вестерничани: — всі будинки

— всі будинки Велика Кіндратівка: — всі будинки

— всі будинки Петрівка: — всі будинки

— всі будинки Новий Мир: Степова — всі будинки

Степова — всі будинки Оброчне: — всі будинки

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 18 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

