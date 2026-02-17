Доплати для пенсіонерів у Київській області зросли після перегляду мінімальної пенсії та автоматичного перерахунку виплат за понаднормовий страховий стаж.

Доплати для пенсіонерів у Київській області збільшилися після підвищення базових соціальних показників з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, зростання мінімальної пенсії стало основою для оновлення розрахунків, оскільки саме цей показник використовується для визначення частини доплат для пенсіонерів у Київській області.

У результаті перерахунку, підвищення отримали громадяни, у яких тривалість страхового стажу перевищує встановлені норми.

Йдеться про жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків, які мають понад 35 років страхового стажу, включно з тими, хто працював за пільговими умовами відповідно до Списку №1.

За даними Пенсійного фонду України, за кожен рік роботи понад норматив нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Наприклад, жінка зі страховим стажем 40 років тепер отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні торік.

Чоловік із таким самим стажем має надбавку 128,75 гривні замість 118,05 гривні. Таким чином, доплати для пенсіонерів у Київській області збільшилися на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків.

Перерахунок проводиться автоматично і не потребує додаткових заяв. Якщо страховий стаж перевищує норму, сума виплати зростає пропорційно кожному додатковому року роботи.

Після припинення трудової діяльності, ПФУ також здійснює перерахунок з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. У такому разі новий розмір виплат починає діяти з місяця, який настає після звільнення.

