Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році надається за оновленими правилами, повідомляють органи соціального захисту, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку та фактично проживають у регіоні.

Виплати нараховуються на шість місяців із можливістю продовження за дотримання умов. Основна вимога — середній дохід родини за останній квартал не перевищує чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. На початок року один прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, а максимальна підтримка для одного переселенця — 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують допомогу незалежно від доходів. До них належать пенсіонери з низьким прибутком, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь без батьків до 23 років, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Заявки подаються через місцеві управління соціального захисту. Переселенці надають документи, що підтверджують статус та доходи. Після перевірки інформації приймається рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області, забезпечуючи переселенцям стабільну фінансову підтримку.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє родинам швидше облаштувати побут, адаптуватися до нового середовища та стабілізувати бюджет.

Регулярні нарахування допомагають планувати щомісячні витрати та уникати непередбачених фінансових труднощів, створюючи передумови для передбачуваного рівня підтримки у повсякденному житті.

