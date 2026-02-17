Триватимуть важливы ремонти, у зв'язку з цим введено графіки відключення світла в Київській області на 18 лютого.

У Київській області 18 лютого заплановані графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

Мешканців закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла у Київській області на 18 лютого та врахувати можливі перебої електропостачання при плануванні справ.

18.02.2026 з 08:00 до 19:00 години в межах Дмитpівської сільської територіальної громади будуть вимкнення. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

Село Гурівщина, вулиця Благовісна, 1.

Село Шпитьки, вулиця Перемоги, 21.

З 08:00 до 19:00 18 лютого 2026 року заплановані додаткові графіки відключення електроенергії в наступних населених пунктах:

Ходосівка вулиці:

Хмельницького Богдана — 9, 100, 11, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А;

Чернеча Гора — 0013, 1, 13, 13А, 14, 15/1, 15-А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 28, 29, 2А, 3, 0106, 0390, 5094, 5151, 5166;

вул. Чорновола — 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Є, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Є, 6Ж, 6З;

вул. Чорновола — 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Є, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Є, 6Ж, 6З; Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11,Г, 11А, 11Б, 11В, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 43А;

Шкільна — 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8;

Щаслива — 4, 11, 15;

Ягідна — 3А, 5, 6, 7, 7КН:5010, 10, 11, 12, 13А, 13В, 13-Е, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 11-А, 12;

Ясна — 5, 20;

Лісопаркова — 5А;

Паркова алея — 7, 9, 11, 19, 33А, 46;

пров. Валі Котика — 2, 3, 5, 6, 7;

пров. Лісний — 4, 6, 6А, 7;

пров. Осінній — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21;

пров. Острівський — 1Г, 13;

пров. Островського Миколи — 1В;

пров. Поштовий — 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8;

Мирного Панаса — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 23;

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 34, 36;

Набережна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 5В, 6, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 20Б, 20В, 20Ж, 21, 21А, 22, 221Б, 22Б, 22В, 22Д, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 34-А, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89В, 89Г, 8А, 8Б, 8В, 9, 91, 91А, 93, 95, 99.

с. Кременище вулиці:

Якуніна — 4, 10, 11, 12, 12,КВ.3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 43А, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 62, 64, 66, 66-А, 68, 68/А, 70, 72, 72Б, 74, 80, 82, 90, 92, 94, 98, НАВРП.102, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 120-А, 122, 124;

пров. Сонячний — 1;

Перемоги — 0317, 5266;

Сіверська — 111, 13, 15, 19, 19А, 21, 21А, 29, 31, 41, 56, 91, 93;

Скіфська — 2А, 79;

Сонячна — 3, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 24, 28, 32, 33, 36, 39, 46, 48, 51, 54, 57, 57А, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 67-А, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 84, 93, 97, 100.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київські регіональні електромережі», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.