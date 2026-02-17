Голова Партії ісламського відродження Таджикистану Мухіддін Кабірі заявив, що все йде до атаки на Іран.

Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, ніхто не хоче війни в Ірані, ні Трамп, ні Ізраїль, ні сусідні країни.

«Іран не хоче поступитися, тому що для нього це питання не тільки суверенітету, але державного іміджу та ще особистого характеру, тому що відмова від тих програм, у які вони вкладали мільярди доларів десятиліттями і за якими досягли певного успіху, – майже рівно капітуляції», – пояснює Мухіддін Кабірі.

На його думку, найближчі 2 тижні будуть вирішальними, тому що Трамп не може довго грати в цю переговорну гру, він любить досягати конкретних результатів.

«Тому я думаю, що найближчі 2 тижні є вирішальними. Напевно, єдина країна, яка ще якимось чином зацікавлена ​​у війні чи в операцію проти Ірану, – це Ізраїль. Але й то вони не зацікавлені у довгій війні, бо 12-денна війна показала, що Іран має чим відповісти. І поки в них ракети, які досягають території Ізраїлю, Ізраїль не може довго вести цю війну», – підсумовує Мухіддін Кабірі.

