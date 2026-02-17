Прогноз погоди з 18 по 24 лютого в Харкові показує, що старт тижня буде холодним, тому розповідаємо про це детальніше.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 лютого в Харкові передбачає мінливі дні з снігом та плюсовою температурою, однак морози також будуть, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 лютого в Харкові надав sinoptik.ua.

У середу, 18 лютого, нічна температура знизиться до -8°, вдень стовпчики термометрів покажуть максимум -3°, але через вітер відчуття холоду буде значно сильніше, до -15°. Протягом дня у місті йтиме сніг, який у другій половині посилиться і не припиниться до вечора.

У четвер, 19 лютого, атмосфера на вулиці зміниться: ранковий сильний сніг поступиться місцем дрібному снігу та невеликому дощу. Температура коливатиметься від +1° вночі до -2° вдень, а до вечора стовпчики термометра опустяться до -5°.

Пʼятниця, 20 лютого, буде хмарною з дрібним снігом уранці та дощем зі снігом ввечері. Нічна температура опуститься до -5°, вдень підніметься до +3°.

Вологість коливатиметься від 74 до 88%, вітер залишатиметься слабким, 2,4–2,6 м/с.

У суботу, 21 лютого, в місті буде хмарно з невеликим снігом у першій половині дня. Температура вночі триматиметься на позначці +2°, вдень залишатиметься близько 0°.

Неділя, 22 лютого, порадує ранком безхмарним небом, проте вже до обіду воно вкриється хмарами і залишатиметься похмурим до вечора. Температура коливатиметься від -5° вночі до -4° вдень.

У понеділок, 23 лютого, небо в місті буде переважно хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який припиниться до другої половини дня. Температура вночі -6°, вдень -3°.

А 24 лютого, принесе хмарність і дрібний сніг протягом усього дня. Нічна температура -3°, вдень до 0°.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 лютого в Харкові свідчить про різкі перепади температур та періоди опадів, що варто врахувати харків’янам.

