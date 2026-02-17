Прогноз погоди з 18 по 24 лютого в Запоріжжі свідчить, що перші дні тижня принесуть значну хмарність, дощі та мокрий сніг.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 лютого в Запоріжжі передбачає чергування хмарних та ясних днів з періодами снігу та дощу, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 лютого в Запоріжжі надав sinoptik.ua.

У середу, 18 лютого, нічна температура опуститься до -1°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +5°. Протягом усього дня в місті небо буде похмурим, а дрібний сніг поступово зміниться на сильний дощ, який триватиме до пізнього вечора.

У четвер, 19 лютого, на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Температура вночі +5°, вдень -3°, а до вечора знизиться до -2°. Вночі очікується дощ, який вранці заміниться дрібним снігом, а другої половини дня опадів не передбачається.

Пʼятниця, 20 лютого, буде хмарною без істотних опадів. Нічна температура складе -2°, вдень очікується +6°, вітер помірний, 1,4–4,2 м/с.

У суботу, 21 лютого, хмарність збережеться. Температура вночі +4°, вдень +7°, а ввечері опуститься до 0°. Нічний дрібний дощ заміниться вдень сильним дощем зі снігом, який ближче до вечора повинен ослабнути.

Неділя, 22 лютого, буде хмарною із постійним снігом. Температура коливатиметься від -3° до -2°. Сніг протримається впродовж усього дня, небо залишатиметься похмурим.

У понеділок, 23 лютого, хмарність переважатиме, але опади малоймовірні. Нічна температура -3°, вдень -1°, ввечері 0°.

А вівторок, 24 лютого, знову принесе хмарну атмосферу на вулиці з дрібним снігом вранці та вдень, а ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 лютого в Запоріжжі демонструє характерну для лютого мінливість у температурі та опадах.

