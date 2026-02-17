Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються в декількох центрах та установах.

Безкоштовні продукти доступні для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

До прикладу, отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна в обласному соціальному центрі матері та дитини.

Центр приймає переселенців на ночівлю, а деякі сім’ї з дітьми можуть залишатися тут на кілька днів, поки шукають постійне житло.

Гості центру мають змогу приготувати собі їжу, скористатися гарячим душем та переночувати у комфортних умовах.

Додатково надається дитяче харчування, засоби гігієни для дітей та постільна білизна, а продовольством забезпечують благодійники. Для отримання інформації слід телефонувати за номером +380932946061.

Ще один заклад, де можуть надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області - Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Тут переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, консультацію психолога та тимчасовий прихисток у підвальному сховищі під час повітряної тривоги. Центр обслуговує переселенців, дітей, літніх людей, жінок, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, а також осіб з інвалідністю.

Гуманітарний штаб у Кіровоградській області також надає гуманітарну допомогу. Тут українці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та взяти продовольство з собою додому.

Штаб працює у приміщенні школи НВК №26 – ДНЗ – ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Усі ці центри та установи працюють для підтримки переселенців та соціально вразливих верств населення, забезпечуючи базові потреби у харчуванні, гігієні та тимчасовому прихистку.

