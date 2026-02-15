Доплати в Харківській області нараховується лише на частину українців, правила та умови визначені законодавством.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області передбачені лише для частини українців, які виконали важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

За даними фонду, на доплати в Харківській області мають право військові пенсіонери, які вже не служать та утримують непрацездатних членів родини. Відповідну надбавку надають з урахуванням кількості утриманців і їхнього соціального статусу до таких видів пенсійних виплат:

Пенсія за вислугу років для непрацюючих осіб;

Пенсія з інвалідності для непрацюючих осіб.

Як пояснили у ПФУ, список непрацездатних членів родини, за яких надають право на доплату, міститься у підпунктах "а" — "д" ст. 30 закону №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідно до чинних правил, надбавка призначається за кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на утриманні, у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році цей показник збільшили до 2 595 гривень, тож сума доплати також зросла і нині становить 1 297 гривень.

Водночас така фінансова підтримка нараховується лише за тих членів родини, які не отримують власних пенсій, допомоги по інвалідності або державних виплат, передбачених для самотніх матерів та інших категорій.

Якщо ж у сім’ї є два чи більше пенсіонерів, надбавку за одного непрацездатного утриманця призначають лише одному з них. Кому саме буде нараховано доплату, пенсіонери визначають за взаємною згодою.

У разі відповідності вищевказаним умовам громадяни мають звернутися до ПФУ за оформленням надбавки. Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

український паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи з підтвердженням родинних зв’язків з годувальником (паспорт/свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб/рішення суду);

документи про утримання непрацездатних членів сім’ї заявником;

інформацію про спільне проживання (одна адреса);

інформацію про спільне проживання (одна адреса); документи з підтвердженням, що заявник не працює (не здійснює діяльність, пов’язану з отриманням доходу), не служить.

