Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області запроваджується з початку 2026 року та надає фінансову підтримку для профілактичних медичних обстежень, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень. Програму реалізує прем’єр-міністр Юлія Свириденко у межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+».

Громадяни віком від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» та використовуються виключно для проходження скринінгу.

Для осіб, які не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медзаклади, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області підвищує ефективність профілактики, допомагає вчасно діагностувати хвороби та підтримує активний спосіб життя старшого покоління.

На 2026 рік у держбюджеті закладено 10 мільярдів гривень. Контроль за доступом до послуг і своєчасністю нарахування коштів здійснюють МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери програми.

Мешканців закликають планувати візити заздалегідь та стежити за оновленнями, щоб максимально ефективно скористатися державною підтримкою.

Щоденне інформування дозволяє літнім людям вчасно отримати кошти та пройти обстеження без черг і зайвого очікування.

