Мешканців просять заздалегідь врахувати зазначені графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 2 по 8 березня.

Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 2 по 8 березня будуть діяти в частині регіону, у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на «Волиньобленерго».

У населених пунктах Рожищенської громади у Волинській області на тиждень з 2 по 8 березня заплановані тимчасові перерви в електропостачанні у зв’язку з проведенням робіт із підвищення надійності електромереж. Для зручності створили графіки відключення світла.

Так, з 3 по 6 березня з 10:00 до 16:00 години електроенергія буде відсутня у селі Пожарки. Обмеження стосуватимуться вулиць: Молодіжна, Центральна, Набережна та Тиха. Роботи проводитимуться у денний час, аби мінімізувати незручності для мешканців та забезпечити безпечне виконання технічних заходів.

У цей же період — з 3 по 6 березня з 09:00 до 17:00 години — відключення світла заплановані в місті Рожище. Тимчасові обмеження торкнуться вулиць: Любомира Гузара, Куліша, Промислова, Шилокадзе та Шевченка. Енергетики виконуватимуть необхідні роботи для підвищення надійності електропостачання.

Крім того, з 3 по 4 березня з 10:00 до 16:00 години без електроенергії залишаться споживачі у Рожищі на вулиці Кондратюка. Відключення пов’язане з окремими технічними роботами на цій ділянці мережі.

Окремо повідомляється, що 5 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 години електропостачання тимчасово припинять у місті Рожище на вулицях: Єдності, Мазепи, Свободи, Залізнична та Селянська.

Актуальну інформацію про час початку та завершення перерв у режимі реального часу, з точним зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків та типу відключення (планова чи аварійна), можна переглянути на офіційному сайті ПрАТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні». Інформація оновлюється кожні 30 хвилин.

