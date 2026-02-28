Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 березня необхідні чере важливі роботи енергетиків.

Українцям варто бути готовими до додаткових, графіків відключення світла у Полтавській області на 1 березня, повідомляє Politeka.net.

Про можливі перерви в електропостачанні мешканців попередили кілька територіальних громад із посиланням на дані АТ «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 березня необхідні для виконання планових ремонтних і профілактичних заходів, спрямованих на підтримку стабільної роботи мереж. Жителів регіону просять заздалегідь врахувати можливі незручності та стежити за оновленнями від місцевої влади й енергокомпанії.

Знеструмлення в неділю триватимуть з 8 до 20 години. Вони охоплять село Онищенки, проте вимикатимуть світло лише у будинках за адресами:

Дачна — 3;

Лісова — 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64;

Лісна — 2Б

З 8 до 20 години вимикатимуть світло в селі Романки на вул. Лугова — 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

Також з 8 до 20 години в селі Федоренки. Знеструмлять будинки, які розташовані за адресами: вул. Омельницька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Крім цього, з 8 до 20 години елетроенергія пропаде в селі Щербаки. Вимикатимуть будинки, що знаходяться на вулицях:

Богдана Хмельницького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кільцева — 11;

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельницька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

