Безкоштовний проїзд для пенсіонерів у Львові стане реальною підтримкою для людей старшого віку та спростить їх щоденні поїздки.

Безкоштовний проїзд у Львові запровадять з березня 2026 року, повідомляє Politeka.

У Львові з’явиться нова пільга для мешканців: безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада.

Пільга стосується військових, які вийшли на пенсію за вислугою років, та осіб, які втратили годувальника і досягли 60-річного віку. Для користування послугою передбачено оформлення персоналізованої транспортної картки "ЛеоКарт". Власники карток щомісяця отримають по 60 безоплатних поїздок.

За даними ЛМР, у громаді проживає близько 8 000 військових пенсіонерів та приблизно така ж кількість осіб, які отримують пенсію через втрату годувальника. До цього часу ці категорії не входили до переліку державних пільговиків і не могли користуватися безкоштовним транспортом.

"Ця ініціатива дозволить забезпечити доступ до громадського транспорту для людей, які раніше були поза системою державних пільг", — пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Використовувати картку можна буде з 1 березня 2026 року. Пільга поширюється лише на мешканців Львівської громади віком від 60 років, а охоплює всі маршрути громадського транспорту, що працюють у межах міста.

Безкоштовний проїзд у Львові стане реальною підтримкою для людей старшого віку та спростить їх щоденні поїздки.

Крім того, у Львівській області також повідомляли про новий графік руху поїздів. Пасажирам рекомендують завчасно ознайомитися з оновленим розкладом руху та врахувати ці зміни під час планування поїздок, аби уникнути можливих незручностей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області: де з 1 січня доведеться розщедритися.