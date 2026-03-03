Обмеження руху транспорту в Чернівцях на початку березня стосуються одразу двох центральних вулиць міста, де плануються технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Чернівецької міської ради, обмеження руху транспорту в Чернівцях введуть у зв’язку з прокладанням газової мережі середнього тиску на вул. Канівській між вул. Сторожинецькою та вул. О. Криворучка.

Саме через це, з 9 до 27 березня частина проїжджої частини буде зайнята для робіт. У звʼязку з цим, водіям радять бути уважними та дотримуватися дорожніх знаків.

Місцева влада наголошує, що ці заходи тимчасові і спрямовані на забезпечення безпеки та ефективності проведення ремонтних робіт.

Крім того, обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнулися вул. Є. Ярошинської, де з 28 лютого по 1 березня тривали роботи з ліквідації забруднення мережі побутової каналізації.

Проїзд на цій ділянці залишався відкритим, але водіям та пішоходам доводилося бути особливо уважними через підвищену концентрацію техніки та робочих на дорозі.

Чернівчани, які щодня користуються цими вулицями, відзначають, що ситуація змушує планувати маршрути заздалегідь, оскільки затори на під’їздах до перехресть виникають у години пік.

Місцева рада радить водіям та громадському транспорту враховувати тимчасові обмеження, щоб уникнути непотрібних затримок і забезпечити безпечне курсування на дорогах.

Крім того, такі роботи мають на меті запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому та підвищити якість міської інфраструктури.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість тепер актуальна.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість оголошена.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігові: де можна заробляти 27 тисяч гривень.