Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано у різних категоріях товарів, передає Politeka.

Молочна продукція, овочі та крупи продовжують дорожчати, повідомляють торгові мережі.

Серед молочних виробів сметана «Президент» 15% залишається стабільною — середня ціна 57,69 грн за 350 грамів. Найдешевше її пропонує Metro — 56,68 грн, найдорожче — Novus, де вартість досягає 58,99 грн. Порівняно з січнем зміни не фіксуються, що свідчить про відносну стабільність цього сегменту.

У овочевому напрямку спостерігається суттєве зростання. Жовтий болгарський перець коштує в середньому 323,65 грн за кілограм, що на 44,42 грн більше ніж місяць тому. Ціни по магазинах варіюються: Novus пропонує 299 грн, Megamarket — 348,30 грн. Аналітики пояснюють підвищення витратами на транспортування та сезонним фактором.

Бакалія також показує динаміку підвищення. Гречка подорожчала до 50,10 грн за кілограм, хоча окремі мережі зберегли нижчі ціни: Auchan — 42,90 грн, Megamarket — 61,70 грн. За місяць середнє підвищення склало майже 4 грн.

Таким чином, подорожчання продуктів у Полтавській області впливає на щоденні витрати домогосподарств. Експерти радять уважно стежити за пропозиціями різних супермаркетів, планувати закупівлі та користуватися акційними пропозиціями.

Споживачам рекомендують розподіляти покупки між мережами та порівнювати вартість основних продуктів, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет. Попередні прогнози свідчать, що тенденція зростання цін може зберігатися до кінця місяця, особливо на овочеву продукцію.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтаві: де зарплати починаються від 22 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: яку саме допомогу нададуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: нові правила виплат у 2026 році.