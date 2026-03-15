Найбільшу небезпеку становили не стільки низькі температури повітря, скільки промерзання ґрунту, що може викликати дефіцит продуктів у Львівській області.

Дефіцит продуктів у Львівській області можливий на популярний товар через важку зиму, з якою зіштовхнулася вся територія України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив експерт Віталій Постригань.

Зима 2026 року стала непростим періодом для українських аграріїв. Сильні морози, значні снігопади та різкі перепади температур поставили під загрозу озимі культури, передусім пшеницю — основу виробництва хліба.

Найбільшу небезпеку становили не стільки низькі температури повітря, скільки промерзання ґрунту. Коли на рівні кореневої системи температура знижувалася до –10 °C і трималася протягом двох діб, рослини могли отримати серйозні ушкодження або загинути.

Після потепління спеціалісти обстежили поля. Попередні висновки виявилися відносно позитивними: масштабного вимерзання не зафіксовано, і в більшості регіонів озима пшениця успішно перезимувала. Водночас у місцевостях із недостатнім сніговим покривом частина посівів могла постраждати. Найбільш чутливим до морозів став озимий ячмінь.

Сніг, який узимку захищав посіви від холоду, тепер ускладнює ситуацію. Через його значну кількість техніка не може своєчасно вийти в поля для підживлення культур. Крім того, існує ризик підтоплень: при швидкому таненні вода може накопичуватися в низинах і шкодити рослинам.

Водночас є й позитивні фактори. Запаси вологи в ґрунті наразі одні з найвищих за останні 30 років, що створює добрі передумови для формування врожаю. Якщо весна буде без різких температурних коливань, а польові роботи проведуть вчасно, врожай може залишитися на задовільному рівні.

Поки що підстав говорити про великий дефіцит продуктів у Львівській області немає. Масової загибелі озимих культур не відбулося. Однак певні ризики зберігаються: стрімке потепління, підтоплення або інші несприятливі погодні умови навесні можуть вплинути на обсяги врожаю. А зменшення виробництва зерна традиційно створює передумови для зростання цін.

Джерело: Телеграф.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.