Графіки відключення світла у Вінницькій області на 17 березня передбачають конкретні години роботи.

У Вінницькій області 17 березня заплановані тимчасові відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про майбутні обмеження оприлюднили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

За інформацією енергетиків, електропостачання тимчасово припинятимуть у різних районах регіону, щоб забезпечити безпечне обслуговування та підтримку стабільної роботи електромереж. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 17 березня передбачають конкретні години роботи, що дозволяє мешканцям заздалегідь планувати справи та враховувати можливі тимчасові перебої з електрикою.

З 8 до 17 години вимикатимуть світло в селі Кожанка. Знеструмлять будинки за такими адресами:

Захисників Маріуполя: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Партизанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31А, 32, 38, 39

Щорса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 30

провулок Затишний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

провулок Селянський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20

У той же часовий проміжок, з 8 до 17 години, діятимуть графіки відключення світла в селі Люлинці. Знеструмлять наступні вулиці:

Космонавтів: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 23, 25, 27, 28

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Садова: 1, 2, 3, 4, 6

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Також електрика зникне в населеному пункті Прибережне. Світло вимикатимуть з 8 до 17 години за такими адресами:

Прибережна: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Шкільна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22

провулок Шкільний: 10

Зарічна: 18

З 8 до 17 години в населеному пункті Очитків пропаде електрика. Обмеження діютимуть за такими адресами:

Ватутіна: 5

Дмитра Громлюка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32

Калинова: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14

Космонавтів: 1, 2

Кринична: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 32, 35, 37

Кузнецова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34

Лесі Українки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 32

Незалежності: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 41А, 42, 45.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: чому ситуація справді складна.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: про які зміни стало відомо.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: які ціни наразі діють.