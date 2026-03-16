У Запоріжжі надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, однак мешканців закликають уважно стежити за офіційними оголошеннями про умови та дати видачі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у різних гуманітарних центрах міста, однак інформацію про початок видачі та перелік категорій отримувачів необхідно уточнювати заздалегідь, повідомляє Politeka.

Організатори програм наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються час від часу. Тому важливо відстежувати офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити актуальні оголошення.

Зокрема, гуманітарну підтримку усім верствам населення надає Гуманітарний штаб. Пункти працюють у різних районах міста з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

До прикладу, в Олександрівському районі звертатися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР за адресою вул. Гоголя, буд.60.

У Заводському районі пункт розташований на вул. Ринкова, буд. 2. У Вознесенівському районі допомогу надають на вул. Незалежної України, буд. 55. У Дніпровському районі працює БК «Енергетиків» за адресою бул. Вінтера, буд. 16.

Також гуманітарну та психологічну підтримку людям, які постраждали від війни, важкохворим і самотнім літнім людям надає Благодійний фонд «Карітас».

Окрім безкоштовних продуктів для ВПо та пенсоінерів у Запоріжжі, фонд забезпечує послуги з догляду вдома для людей похилого віку та людей з інвалідністю на безоплатній основі.

Ще одним напрямком підтримки є діяльність фонду Help ЗП ЮА, який надає гуманітарну допомогу жителям міста. Організація працює з людьми з інвалідністю, багатодітними та малозабезпеченими родинами, а також жінками, які потребують підтримки.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому може бути надана ця підтримка.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.