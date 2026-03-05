Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році передбачає видачу продуктових наборів переселенцям, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива охоплює громадян, які проживають у тимчасових центрах, шелтерах або залишили домівки через бойові дії.

Організацію процесу забезпечує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати люди поважного віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які нещодавно оформили довідку та мешкають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий продуктовий пакет незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. До складу набору входять товари тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава та солодощі.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою потрібно мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей і підтвердження інвалідності за наявності.

У профільному підрозділі уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Переліки отримувачів формують завчасно, після чого інформують про дату та час видачі й пояснюють порядок отримання.

Жителям рекомендують готувати папери заздалегідь і перевіряти актуальні оголошення, аби уникнути черг. У міськраді зазначають, що обсяг ресурсів і механізм розподілу можуть коригуватися залежно від фінансування та кількості звернень.

Додатково планують запустити гарячу лінію та онлайн-консультації, щоб переселенці могли оперативно отримувати інформацію про наявність продуктових комплектів і зміни у процедурі.

