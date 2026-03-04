Графіки відключення світла у Київській області на 5 березня пов’язані з проведенням профілактичних робіт.

У Київській області на 5 березня заплановано тимчасові графіки відключення світла в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області на 5 березня пов’язані з проведенням профілактичних і технічних робіт на електромережах. Енергетики здійснюють ці заходи для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у майбутньому.

Електрику вимикатимуть з 8:30 до 20 години в місті Переяслав. 05.03.2026 року знеструмлять будинки за адресами:

Героїв Маріуполя — 82, 84, 86;

Західна — 1;

Зимова — 2є, 41, 45А, 47, 49, 51, 53, 59, 65, 67, 75, 77, 79, 81;

Комунарська — 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Осіння — 38, 41, 51в;

Хмельницького Богдана — 204, 204-А, 204Б, 206, 206А, 206Б, 208, 210, 211, 211А, 211Б, 213, 215, 215А, 217, 219, 219А, 219Б, 221, 221а, 221Б, 221В, 221г, 223, 223 А, 225, 227, 227/2, 227А, 227Б, 229, 230

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Великодимерської територіальної громади. Через це світло вимикатимуть за такими адресами:

село Гоголів:

08:00–18:00 вулиці — Галагана Григорія; Грушевського; Зоряна; Калюка; Київська; Шевченка

09:00–18:00 вулиці — Артема; Воз'єднання; Возз'єднання; Жердовська; Зоряна; Квітнева; Кільцева; Орлика Пилипа; Хутірська; Яворницького Дмитра

09:00–19:00 вулиці — Артема; Воз'єднання; Возз'єднання; Жердовська; Зоряна; Квітнева; Кільцева; Орлика Пилипа; Хутірська; Яворницького Дмитра

с-ще Велика Димерка:

09:00–18:00 вулиці — Бобрицька; Броварська; Введенська; Введеньска; Євтушенка; Механізаторів; Миру; Незалежності; Оболонська; Польова; Поштова; Степова; Українки Лесі; Франка; Чернігівська

09:00–19:00 вулиці — Броварська; Введенська; Введеньска; Євтушенка; Механізаторів; Миру; Незалежності; Оболонська; Польова; Поштова; Степова; Українки Лесі; Франка; Чернігівська.

