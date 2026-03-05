Подорожчання продуктів в Одесі фіксують за результатами оновленого моніторингу цін на популярні товари у великих торговельних мережах міста.

Подорожчання продуктів в Одесі підтверджують дані з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Як свідчить статистика, наразі середні ціни на окремі позиції продовжили зростати у порівнянні з минулим місяцем, тож покупці вже відчули подорожчання продуктів в Одесі під час щоденних закупів.

Найбільш помітні зміни відбулися у категорії овочів. Перець болгарський жовтий наразі має середню вартість 308,67 грн за кілограм. Для порівняння, у січні 2026 року середня ціна становила 279,96 грн.

У різних мережах показники відрізняються. В Auchan станом на 7.02.2026 кілограм коштує 279,90 грн, у Novus станом на 9.02.2026 ціна становить 299,00 грн, а в Megamarket вона сягає 347,10 грн.

Зросли і цінники на фрукти. Мандарини мають середню вартість 84,40 грн за кілограм, тоді як місяць тому цей показник становив 70,83 грн.

В Auchan станом на 22.02.2026 мандарини коштують 69,90 грн, у Metro також 69,90 грн, а в Megamarket ціна становить 113,40 грн.

У лютому в Novus мандарини продавали по 60,36 грн, у Metro по 67,33 грн, у Megamarket по 84,79 грн. Така динаміка свідчить, що навіть сезонні фрукти не уникнули загальної тенденції.

Бакалійна група також продемонструвала зміни. Гречка має середню ціну 50,82 грн за кілограм, тоді як раніше середній показник становив 47,48 грн. В Auchan станом на зараз крупа коштує 42,90 грн, у Metro 47,90 грн, у Novus 47,89 грн, у Megamarket 64,60 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів в Одесі має кілька причин. Бойові дії скорочують обсяги виробництва, зростає вартість транспортування, а перебої з електропостачанням змушують підприємства використовувати генератори.

