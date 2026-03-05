Графіки відключення світла у Сумській області на 6 березня пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання.

У Сумській області на 6 березня запроваджують додаткові графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Про заплановані заходи розповіли у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 6 березня пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання та виконанням необхідних робіт для підтримання стабільної роботи системи. Відключення здійснюватимуться у визначені години згідно з оприлюдненим графіком.

З 8:30 до 14:30 години триватимуть вимкнення в місті Конотоп. Світло зникне в будинках, що розташовані за такими адресами:

Олега Куцина — № 13, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

1-й Перемоги — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14

2-й Залізничної — № 8А

3-й Залізничної — № 3А

З 9 до 15 години буде вимкнено електрику в населеному пункті Кріснопілля. У цей час будуть знеструмлені наступні вулиці:

Перемоги — 55

Грабовського — 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 6В, 7, 11, 11А, 13, 15, 17

Спортивна — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29

Спортивний — 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Паркова — 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23

В місті Лебедин з 9 до 16 години електрика зникне в будинках за такими адресами:

Олексія Красовського — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22

Героїв Чорнобиля — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 43/2, 43А/1, 43З, 43І

Українська — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Холодноярська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

У місті Ромни також вводяться додаткові графіки вимкнення. Вони триватимуть з з 9 до 15 години та охоплять наступні вулиці міста:

1-й Вашкевича — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

2-й Вашкевича — № 1, 3, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 17

3-й Вашкевича — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10

Вашкевича — № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

1-й Братів Потебні — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 11, 11А, 12, 12А

Братів Потебні — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37

Борисяка — № 11А, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 91

2-й Борисяка — № 1, 2, 3, 4

1-й Карасика — № 6А, 8, 12, 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31А, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 48

Дружби — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

1-й Червоної — № 5, 7, 8, 9

2-й Червоної — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8

3-й Червоної — № 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16М, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 57Д, 58, 60, 61Б, 61В, 61Д, 62, 63, 64, 65, 67, 69

4-й Полтавської — № 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 11А, 13

Полтавська — № 136А, 172, 174, 176, 178, 182, 182А, 184, 184А, 186, 188, 188А, 190В, 190Г, 198, 198А

Просвіти — № 17, 54А, 59А, 61, 72, 72А

Червона — № 25

