З початку 2026 року в Чернігівській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Мешканці регіону отримали оновлені платіжки. Зміни охоплюють водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття. Для приватних будинків місячна плата складає 37,50 грн на одну особу, а для квартир багатоповерхівок — 36,55 грн. Рахунки формуються автоматично, додаткових дій не потребують.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу. Такі зміни забезпечують стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримку якості послуг у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для тих, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять оплачувати рахунки вчасно, перевіряти нарахування та планувати сімейний бюджет. Це допомагає уникнути боргів і штрафів, а також підтримує інфраструктуру в належному стані.

Тарифи враховують пільги та державну допомогу для соціально вразливих категорій. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також включає модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання і утримання житлового фонду.

Мешканцям рекомендують регулярно стежити за офіційними повідомленнями, перевіряти актуальні розцінки та можливі компенсації. Це допомагає уникнути несподіваних витрат і забезпечує контроль над сімейним бюджетом.

