Графіки відключення світла у Сумах на 10 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж.

Графіки відключення світла у Сумах на 10 березня будуть запроваджені у зв’язку з проведенням профілактичних та технічних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані заходи розповіли у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на 10 березня пов’язані з обслуговуванням електромереж і виконанням необхідних профілактичних робіт у межах міста. Світло вимикатимуть у визначені години відповідно до затвердженого графіка.

З 8 до 16 години пропаде електрика, проте такі обмеження стосуються лише наступних вулиць міста:

Дунайська — 34, 34/1, 37

Польова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Берестовська — 62/1, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Генерала Чупринки — 2, 4, 8

Бетховена — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23

Данила Галицького — 104

Демиденківська — 30, 32, 34, 36, 38, 38/4, 39, 40, 41, 42, 43, 43/1, 45, 46, 47, 47А, 48

Прорізний — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2

1-Ша Замостянська — 5/1

Дунайський — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

Сергія Табали (Сєвєра) — 20, 45, 47, 49, 51, 53/1, 53А, 55, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 70, 70/1, 72, 74, 76

Степана Бандери — 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81

Широка — 2, 4, 6, 13

Тихоріченська — 29, 29/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Тихоріченський — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

