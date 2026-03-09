Подорожчання проїзду в Одеській області означає, що планування транспортного бюджету стає важливим для всіх пасажирів регіону.

З початку 2026 року в Одеській області відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються приміських і міжміських рейсів, що вже впливає на щоденні витрати пасажирів.

Найбільше зростання вартості зафіксовано на маршруті №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток подорожчав до 200 гривень замість 160, що додає додаткові витрати для регулярних користувачів.

Компанії пояснюють підвищення цін зростанням вартості пального, ремонтними роботами та необхідністю забезпечити стабільну роботу рейсів. Місцеві жителі активно обговорюють тарифи та очікують можливих рішень від адміністрації.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати графік у диспетчерів.

В обласному центрі розширюють мережу соціального транспорту. Безкоштовний маршрут «проспект Свободи — вулиця Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує сполучення між районами під час перебоїв електропостачання.

Експерти радять планувати поїздки заздалегідь, перевіряти актуальні розклади та розглядати альтернативні варіанти пересування.

Мешканцям нагадують стежити за повідомленнями перевізників і враховувати витрати на транспорт, щоб уникнути непередбачених труднощів.

Подорожчання проїзду в Одеській області означає, що планування транспортного бюджету стає важливим для всіх пасажирів регіону.

