У вівторок, 3 березня 2026 року, Шевченківський суд визнав ректора університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова винним у поданні недостовірних даних у декларації. Йдеться про автомобіль, яким посадовець користувався, але не вказав у декларації за 2023 рік. Правопорушення пов’язане з корупцією, тому передбачає адміністративну відповідальність.



Суд постановив, що у декларації за 2023 рік Володимир Бугров не зазначив автомобіль Volkswagen Golf, яким користувався на праві безоплатного постійного користування, проте за документами транспортний засіб належить його сину. Під час ретельної перевірки декларації Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що ректор таки використовував цей автомобіль: сплачував страхові поліси, витрати на пальне та паркування. Також повідомлялося, що цього року ректор придбав два паркомісця в столиці, хоча в декларації вказав лише один автомобіль.

Крім того, використання транспортного засобу підтвердили дані систем відеоспостереження міста Київ. Суд визнав ректора винним у правопорушенні, пов’язаному з корупцією. Водночас студенти написали петицію до Володимира Зеленського щодо розірвання контракту з ректором КНУ. Петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Президент раніше заявляв, що звільнення можливе у разі встановлення вини судом.

Нагадаємо, попри війну керівник столичного закладу вищої освіти не обмежує себе у комфорті. Він придбав автомобіль Mitsubishi Outlander за 1 млн 122 тис. грн. Зарплата це дозволяє зробити. Втім, керівник університету не оминає скандали довкола свого закладу.

У жовтні 2022 року освітянин придбав собі новий Mitsubishi Outlander за 1 млн 122 тис. грн. Проте тут немає чогось дивного У тому ж році Володимир Бугров продав за 655 тис. грн свій Mitsubishi Outlander 2016 року випуску, на якому їздив раніше. Загальні доходи ректора за рік склали 2 млн 26 тис. 538 грн. У дружини - 452 тис. 653 грн.