Нова система оплати за проїзд у Вінниці робить пересування містом простішим і швидшим.

У Вінниці запроваджена нова система оплати за проїзд, яка працює через кольорові QR-коди та поступово з’являється у всіх видах громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Про зміни повідомили у місцевій транспортній компанії.

Коди від ПриватБанку виділені жовтим, а від monobank – рожевим. Водночас пасажири можуть оплачувати поїздки картками будь-якого банку.

Згідно з рекомендаціями компанії, користувачам потрібно обрати свій банк, відсканувати QR-код і підтвердити транзакцію у застосунку. Після цього на екрані смартфона з’являється електронний квиток із таймером дії 60 хвилин.

Через застосунок «Приват24» пасажири сканують код, обирають кількість квитків та карту для оплати, а потім натискають «Купити». Квиток зберігається у розділі «Ще – Транспорт – Міський транспорт».

Якщо купівля здійснюється через камеру смартфона, сторінка відкривається у браузері. Там потрібно обрати «Проїзд», кількість квитків і спосіб оплати: Google Pay, Apple Pay або картку. Для користувачів monobank процес спрощений: достатньо сканувати QR, натиснути «Підтвердити», і квиток з’являється у браузері для перевірки.

Квиток миттєво відображається на екрані. Для підтвердження дійсності система використовує геолокацію. Кожен електронний квиток діє 60 хвилин і містить бортовий номер транспорту, що забезпечує контроль поїздок без паперових документів.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Вінниці робить пересування містом простішим і швидшим, зменшуючи час на купівлю квитків і мінімізуючи контакт із готівкою.

