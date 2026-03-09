Кожен охочий може звернутися до центру, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки запуску нових програм підтримки громадян поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива орієнтована на місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб старше 60 років.

Проєкт реалізує фонд «Карітас Полтава» у партнерстві з Caritas Luxembourg і Caritas Austria. У межах програми відкрито соціально-реабілітаційний центр, де безкоштовно надають комплекс послуг тим, хто потребує регулярного супроводу.

У закладі проводять базові медичні обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози, сатурацію та виконують електрокардіограму. Доступні фізіотерапевтичні процедури, зокрема магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, а також сеанси у соляній кімнаті. Окрему увагу приділяють лікувальній гімнастиці для підтримки рухливості та загального тонусу.

Психолог працює індивідуально та з групами, допомагаючи знизити стрес і покращити емоційний стан. Для дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні події, а також творчі майстер-класи.

Щодня відвідувачам подають гарячі обіди. Саме у такому комплексному форматі діє гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування, медичні послуги та соціальний супровід, що забезпечує всебічну підтримку літнім людям.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Жителям радять стежити за оновленнями та приходити за графіком, щоб отримати послуги без черг.

Організатори підкреслюють, що ініціатива має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку старшому поколінню та поступово розширювати перелік доступних сервісів.

Кожен охочий може звернутися до центру, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Полтавській області та отримати комплексну підтримку, яка поєднує соціальне, медичне та харчове забезпечення для підвищення якості життя.

