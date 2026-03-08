Графіки відключення світла у Рівному на тиждень з 9 по 15 березня вводяться через планові роботи в електромережах міста, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.
Зазначається, що графіки відключення світла у Рівному на тиждень з 9 по 15 березня пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності, стабільності та безпеки електропостачання в регіоні.
З 09.03.2026–13.03.2026 року обмеження триватимуть з 9 до 17 години. Додаткові вимкнення охоплять окремі вулиці міста:
- Підкови — № 6, 10, 14, 15, 16, 17Б, 17В, 17Е, 19, 19А, 19Б, 23, 25, 27;
- Соборна — № 370С.
10.03.2026 року з 9 до 17 години вводять додаткові знеструмлення за наступними адресами:
- 16 Липня — № 36;
- 24 Серпня — № 2, 5, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 17, 38;
- Борисенка Олександра — парк;
- Біла — № 85;
- Драгоманова — № 8, 14, 21, 23;
- Кооперативна — № 3А, 3Б, 5;
- Скульптора Сосновського — № 5, 10, 10/4;
- Степана Бандери — № 1.
З 10.03.2026–13.03.2026 року проводитимуть профілактичні роботи в електромережах. Саме через це світла не буде за адресами:
- Казимира Любомирського — № 5, 5А, 5-А, 5-Б, 5Б;
- Степана Бандери — № 15-А, 19;
- Чорновола — № 40, 60, 68.
12.03.2026 року з 9 до 17 години знову планують вимикати світло. Це стосується наступних вулиць:
- 16 Липня — № 87;
- Богдана Гордійчука (Котляревського) — № 10, 12А, 16, 46, 48;
- Казимира Любомирського — № 5В;
- Степана Бандери — № 4, 6, 9А, 11, 12А, 12Б, 14А, 18, 18А, 24.
