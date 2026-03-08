Прогноз на тиждень з 9 по 15 березня в Харкові свідчить про те, що мешканці міста можуть розраховувати на переважно ясну та суху погоду.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Харкові передбачає мінімум опадів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

9 березня вночі температура опуститься до 0°, а вдень підніметься до +8°. До обіду небо залишатиметься похмурим, проте в другій половині дня хмари розійдуться.

Вітер протягом дня буде слабким, від 2 до 3,8 м/с, а вологість повітря знизиться з 64 % вночі до 46 % вдень. Опадів не передбачається, що робить день комфортним для прогулянок.

10 березня місто зустріне ясним небом і сонячною атмосферою на вулиці. Нічна температура складатиме +1°, вдень підніметься до +12°, відчуваючись приблизно так само.

Вітер буде слабким, до 2,9 м/с у денні години, а вологість повітря коливатиметься від 90 % уночі до 38 % вдень. Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Харкові передбачає відсутність опадів.

11 березня протягом усього дня утримається ясна атмосфера без жодних опадів. Температура вдень підніметься до +13°, вночі очікується +3°, вітер залишатиметься слабким до 1,9 м/с.

12 березня очікується сонце та тепло, вночі температура буде +2°, вдень підніметься до +15°. Вологість повітря вранці становитиме 78 %.

13 березня та 14 березня також утримається ясна атмосфера на вулиці. Температура вночі коливатиметься від +1° до +2°, вдень до +14° і +13° відповідно.

15 березня також обіцяє ясне небо. Температура вдень досягне +13°, вночі буде близько +2°. Вітер залишатиметься слабким, до 4,4 м/с, а вологість вдень знизиться до 21 %.

Отже, місцевим мешканцям варто розраховувати на стабільне сонце, слабкий вітер і помірну температуру вдень.

