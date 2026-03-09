Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області означає, що планування бюджету стає ключовим для всіх домогосподарств у регіоні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області вступило в дію, повідомляє Politeka.

Зокрема, зміни стосуються водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону.

Місцева влада пояснює коригування зростанням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та оплату праці персоналу.

У Ставищенській громаді кубометр води коштує 30,54 грн без ПДВ і 36,65 грн із податком, водовідведення – 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Актуальні тарифи публікують на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Заступник селищного голови контролює дотримання нових розцінок. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам підприємства та гарантує безперебійне постачання води.

Влада радить мешканцям планувати бюджет заздалегідь, стежити за повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі громадяни можуть скористатися пільгами або державною допомогою для зменшення фінансового навантаження.

Експерти наголошують, що правильне планування платежів допомагає уникнути боргів і підтримує стабільну роботу комунальної інфраструктури.

Місцевих жителів закликають уважно стежити за змінами, щоб вчасно реагувати на нові тарифи та уникнути непорозумінь.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області означає, що планування бюджету стає ключовим для всіх домогосподарств у регіоні.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.