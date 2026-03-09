Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають за місцем фактичного проживання переселенця та зазвичай строком до одного року.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові можна отримати, проте існіють важливі умови та нюанси, на які варто звернути увагу, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати.

Для тимчасового проживання ВПО в регіонах визначені прихистки, більшість з них державної та комунальної власності. Найчастіше це гуртожитки, бази відпочинку, школи, лікарні. Проживання там безкоштовне, втім в деяких необхідно сплачувати комунальні послуги.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають за місцем фактичного проживання переселенця та, зазвичай, на строк до одного року. Воно може бути продовжено, якщо людина чи сім'я не може знайти іншу домівку.

Норма мінімальної площі чітко визначена – на одну людину має припадати щонайменше 6 квадратних метрів. Рішення про те, кому надати житло, ухвалюється за результатами бальної системи оцінювання потреби.

Важливо: Першочергове право мають багатодітні родини, сім'ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиє житло було зруйноване або стало непридатним через війну.

Щоб отримати житло, потрібно стати на облік людей, які потребують тимчасового проживання. Для цього необхідно звернутися до:

центру надання адміністративних послуг;

виконавчого органу сільської чи міської ради;

районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім'ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

У першому кварталі 2026 року в уряді обіцяють почати розселення переселенців у додаткових приміщеннях — під це передали ще понад сотню будівель, які належать державі або перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

В Міністерстві розвитку громад і територій, вирішувати проблему забезпечення житлом намагаються за рахунок житлового фонду для тимчасового проживання та соціального житла, яке надається переселенцям на певний строк органами місцевого самоврядування, а також пільгової іпотеки.

Мінрозвиток розпочав експериментальний проект із створення територіальними громадами муніципального (соціального) орендного житла за рахунок міжнародних коштів та місцевих бюджетів. Його обіцяють здавати в оренду переселенцям за нижчими від ринкових цінами.

Джерело: Вільне Радіо.

