Із початку березня введено новий графік руху поїздів з Києва, такі коригування пов’язані з оптимізацією пасажирських перевезень.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" запровадила новий графік руху поїздів з Києва, зміни затронули популярні експреси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомлення "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

Із початку березня введено новий графік руху поїздів з Києва. Частина рейсів тепер курсує лише у будні дні — з понеділка по п’ятницю, тоді як раніше вони виконувалися щодня. Такі коригування пов’язані з оновленням графіка руху та оптимізацією пасажирських перевезень.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад перед поїздкою, особливо якщо планується подорож у вихідні дні. Для більшості рейсів передбачені альтернативні поїзди, які можуть замінити скасовані у суботу та неділю.

Зокрема, зміни стосуються таких приміських маршрутів:

Поїзд №6920 з Київ-Волинського до Ніжина тепер курсує лише у будні. Як альтернатива доступний рейс №6918 Київ-Волинський – Ніжин.

Поїзд №6028 Фастів-1 – Київ-Пасаж. також здійснює перевезення лише з понеділка по п’ятницю. Пасажири можуть скористатися альтернативним рейсом №6026 Фастів-1 – Київ-Пасажирський.

Поїзд №6926 Київ-Пасажирський – Ніжин працює у будні дні. Замість нього можна обрати рейси до Ніжина №6924 з Київ-Пасажирського або з №6928 Київ-Волинського.

Експрес №6009 Київ-Пасаж. – Фастів-1 також переведений на будній режим. Замість нього доступні альтернативні рейси №6007 Київ-Пасажирський – Фастів-1 та №6011/6205 Київ-Пасаж. – Фастів-1 – Козятин.

Експрес №6901 Носівка – Київ-Волинський також переведений на будній графік руху. Альтернативою для пасажирів стане рейс №6903 Ніжин – Київ-Волинський.

№6911 Ніжин – Київ-Пасажирський курсує лише у робочі дні. У разі потреби можна скористатися рейсом №6909 до Київ-Волинський.

