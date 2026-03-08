Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають у різних районах міста, тому розповідаємо про це більше.

Місцевим радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити актуальні оголошення про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у межах роботи гуманітарних штабів та благодійних організацій.

Зокрема, гуманітарний штаб здійснює надання допомоги різним категоріям населення у кількох районах міста з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

У Олександрівському районі звертатися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР за адресою вул. Гоголя, буд.60. У Заводському районі допомогу надають за адресою вул. Ринкова, буд. 2.

Внутрішньо переміщені особи повинні пред’явити довідку, яка підтверджує їхній статус. Підтримка надається дітям, літнім людям, жінкам, багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

Окрім цього, у місті працює Благодійний фонд «Карітас», який надає гуманітарну та психологічну допомогу людям, постраждалим від війни, важкохворим і самотнім літнім людям.

Організація також забезпечує послуги догляду вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на безоплатній основі. Звернутися можна за телефонами +380503224600 та +380678018896 або через офіційний сайт zp.caritas.ua.

Підтримку жителям міста також надає фонд Help ЗП ЮА. Звернення приймаються за телефонами +38048518151458 та +380504545600.

Важливо враховувати, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються не на постійній основі, а залежно від наявності ресурсів та програм підтримки.

