Дефіцит продуктів у Львівській області посилює напруження на молочному ринку, повідомляє Politeka.

Закупівельні ціни на сире молоко впали до 14 грн/кг, а аналітики прогнозують подальше зниження до 10–12 грн/кг, що робить роботу малих і середніх ферм критичною.

Дрібні господарства особливо уразливі. Власники корів скорочують поголів’я, зменшують посіви силосу та частково продають худобу на м’ясокомбінати. Навіть коротка пауза у виробництві часто призводить до повного закриття ферми.

Генеральний директор «Альфа Фуд Імпекс» Максим Залізняк зазначає, що дрібні ферми на 100–200 корів ледве покривають витрати. Великі господарства з тисячами голів залишаються прибутковими лише завдяки масштабності та ефективності.

За словами Катерини Скрильник, власниці сімейної ферми, навіть виробництво крафтового сиру та продаж бичків не покриває витрат. Додатково тиснуть нові правила благополуччя тварин, зростання цін на енергію та обмежений доступ до кредитів. У її селі поголів’я дійних корів скоротилося з 500 до 100 за кілька років.

Директор ферми «Перемога» Дмитро Соломаха додає, що падіння до 10–11 грн/кг змусить господарства скоротити третину або половину поголів’я. Основна причина — перевиробництво та світові коливання цін на масло, сухе молоко та сири.

За словами виконавчого директора «Спілки молочних підприємств України» Арсена Дідура, конкурентоспроможність збережуть лише комбіновані оператори, які поєднують виробництво молока та переробку й шукають нові експортні ринки. Малі ферми, навіть об’єднавшись у кооперативи, залишаються фінансово уразливими.

Фахівці радять дрібним господарствам орієнтуватися на нішеві ринки, організовувати власну переробку або спеціалізуватися на органічних продуктах. Найближчі 6–12 місяців ринок, ймовірно, очиститься від частини малих виробників, а ціни залишаться низькими.

Експерти прогнозують поступове відновлення після третього кварталу 2026 року, що може підтримати попит у країнах Азії та Африки. Однак успіх залежить від здатності фермерів оптимізувати витрати та зберегти поголів’я.

Дефіцит продуктів у Львівській області змушує виробників шукати нові шляхи виживання та адаптувати бізнес до кризових умов.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.